Sarıkamış'ta traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sarıkamış'ta traktör verildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Belencik köyü yolunda M.K. yönetimindeki traktör, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.K., F.K. ile M.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan traktör sürücüsü M.K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer 2 kişinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS