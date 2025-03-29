Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sarıkamış'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış-Selim karayolu Karahamza köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kafkas Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM - 3.Sayfa