Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Sarıkamış Çevre yolunda meydana geldi. TOKİ Lojmanları bölgesinde Sarıkamış'a seyir halindeki motosiklet, Oteller Bölgesi kavşağında otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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