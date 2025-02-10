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Sarıkamış'ta Tır Lastiği Patladı, Yangın Korkuttu

Sarıkamış'ta Tır Lastiği Patladı, Yangın Korkuttu
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Sarıkamış'ta hareket halindeki bir tırın lastiği patlayarak alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sarıkamış'ta hareket halindeki tırın lastiği patladı. Lastiği patlayan ve alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Kars'a yük taşıyan 12 AAJ 698 plakalı tırın, Sarıkamış Karakurt mevkii Mescitli köyü bölgesinde lastiği patladı. Lastiği patlayan tırdan biranda dumanlar yükselmeye başladı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan tır söndürüldü. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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