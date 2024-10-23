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Sarıkamış'ta Tefecilik Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Sarıkamış'ta Tefecilik Operasyonu: Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi
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Sarıkamış'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı değerlendirilen M.K.'nin evinde senetler ve alacak defterleri bulundu. M.K. gözaltına alındı.

Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda senet ve alacak verecek defterleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda M.K.'nin tefecilik yaptığı değerlendirildi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ikametgah eden M.K.'nin Cumhuriyet Mahallesi ve Yayıklı köyünde bulunan ikametgahlarında Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda arama yapıldı.

M.K.'nin ikametgahlarında yapılan aramada; 8 senet, 2 alacak kayıtlarının yazılmış olduğu ajanda ve defter, 1 av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği, 2 tablet, 1 laptop ve 4 cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak M.K., Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Sarıkamış Politika Jandarma Gözaltı 3-sayfa Hukuk kars

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