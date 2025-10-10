Haberler

Sarıkamış'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi suçüstü yakalanarak tutuklandı. Operasyonda birçok tarihi obje ve sikke ele geçirildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, ellerindeki sikke ve çeşitli tarihi objeleri satmaya çalışan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 kişinin ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satma arayışında olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, sikke ve çeşitli objeleri satmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin yanında bulunan 3 adet altın sikke, 322 adet bronz sikke, 1 adet şamdan, 1 adet Meryem Ana figürlü çan, 1 adet usturlap, 8 adet heykel ve 2 adet tas ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, tarihi ve kültürel mirasımızı korumak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
