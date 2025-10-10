Sarıkamış'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Sarıkamış'ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke tarihi obje ele geçirildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, ellerindeki sikke ve çeşitli tarihi objeleri satmaya çalışan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 kişinin ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satma arayışında olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, sikke ve çeşitli objeleri satmak üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin yanında bulunan 3 adet altın sikke, 322 adet bronz sikke, 1 adet şamdan, 1 adet Meryem Ana figürlü çan, 1 adet usturlap, 8 adet heykel ve 2 adet tas ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, tarihi ve kültürel mirasımızı korumak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam etmektedir" denildi. - KARS