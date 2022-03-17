Sarıkamış'ta komandolardan eksi 19 derecede eğitim - Haberler

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Sarıkamış'ta komandolardan eksi 19 derecede eğitim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıkamış'ta komandolardan eksi 19 derecede eğitim

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde komandoların eksi 19 derecedeki 'intikal eğitimi' dosta güven düşmana korku verdi.

KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde komandoların eksi 19 derecedeki 'intikal eğitimi' dosta güven düşmana korku verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Kocaman yüreğinde gittikçe büyür vatan sevgisi, ayazda ve karda içimizi ısıtır Mehmetçiğin azmi" notuyla yaptığı paylaşımda, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığınca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde icra edilen intikal eğitiminden fotoğraf kareleri paylaştı. - ANKARA

Sarıkamış'ta komandolardan eksi 19 derecede eğitim

Sarıkamış'ta komandolardan eksi 19 derecede eğitim

Sarıkamış'ta komandolardan eksi 19 derecede eğitim

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Komando, Medya, Kars, 3. Sayfa, Haberler

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