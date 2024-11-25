Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

CHP'li Başarır ağzını fena bozdu! Varank'ın yanıtı ise daha bomba

 Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
21 ilde daha okullar tatil edildi

21 ilde daha okullar tatil edildi

Sarıkamış'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı

Sarıkamış'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar ve tipi, birçok aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu. Karayolları ve Özel İdare ekipleri, mahsur kalan araçların imdadına yetişti. Bir otomobilin kayarak tıra çarpması sonucu maddi hasar oluştu. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

KARS (İHA) – Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların imdadına karayolları ve Özel İdare ekipleri yetişti. Bir otomobil ise kayarak tıra arkadan çarptı.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Sarıkamış-Karakurt karayolunda kar ve tipiden mahsur kalan araçlar ekipleri seferber etti. Bir otomobil zemin buzlu ve kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak tıra arkadan çarparak durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Bölgeye gelen karayolları ve Özel İdare karla mücadele ekipleri, tipiden kapanan yolu ulaşıma açtı. Tipide mahsur kalan araçlar daha sonra yollarına devam etti.

Ekiplerin karayolunda kar ve buzla mücadelesi sürüyor. Greyderlerle açılan yolda kumlama çalışması da yapılıyor. Sarıkamış'ta kar ve tipi aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber
img

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu özür diledi
img

Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Düzce okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Düzce'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Karabük okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karabük'te okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Aksaray okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Aksaray'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Kırşehir okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kırşehir'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Kahve falında horoz görmek ne demek? Kahramanmaraş okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Rize okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sinop okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sinop'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tunceli okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tunceli'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Trabzon okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.