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Sarıkamış'ta Kaçak İçki ve Makaron Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında

Sarıkamış'ta Kaçak İçki ve Makaron Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında
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Kars'ta KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte içki ve kaçak makaron ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 770 makaron, 17.5 kg nargile tütünü ve çeşitli miktarlarda sahte alkol bulundu.

Sarıkamış'ta KOM ekiplerince yapılan operasyonda sahte içki ve makaron ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinde kaçakçılara yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyon yapılan aramalarda; 2 bin 770 doldurulmuş makaron, 17 kilo 500 gram nargile tütünü, 18 paket gümrük kaçağı sigara, 22 şişe halinde toplam 11 litre sahte alkollü içki ve 2 şişe halinde toplam 10 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili şüpheli 4 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Sahte İçki Operasyon Sarıkamış Politika Güvenlik 3-sayfa Makaron Hukuk kars

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