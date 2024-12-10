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Sarıkamış'ta Güvenlik Uygulamaları Arkadaşsız Sürüyor

Sarıkamış'ta Güvenlik Uygulamaları Arkadaşsız Sürüyor
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Sarıkamış'ta polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Kimlik denetimleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile mücadele ile trafik kontrolleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sarıkamış'ta polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş ve güvenlik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan uygulamalarda, ekipler kimlik denetimlerine, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile mücadeleye kadar geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Sarıkamış'ta vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak, her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yapılan uygulamalarda, vatandaşların GBT sorgulaması yapılıyor, araçlarda titizlikle inceleniyor. Trafik ekipleri ise başta araç sorgulaması olmak üzere alkol, ehliyet ve ruhsatları kontrol ediyor. Sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatıyor.

Öte yandan Sarıkamış'ta huzur ve güvenliğin sağlanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce uygulamaların 24 saat esasına göre devam edeceğini bildirdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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