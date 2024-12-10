Sarıkamış'ta Güvenlik Uygulamaları Arkadaşsız Sürüyor

Sarıkamış'ta polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş ve güvenlik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan uygulamalarda, ekipler kimlik denetimlerine, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile mücadeleye kadar geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Sarıkamış'ta vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak, her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yapılan uygulamalarda, vatandaşların GBT sorgulaması yapılıyor, araçlarda titizlikle inceleniyor. Trafik ekipleri ise başta araç sorgulaması olmak üzere alkol, ehliyet ve ruhsatları kontrol ediyor. Sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatıyor.

Öte yandan Sarıkamış'ta huzur ve güvenliğin sağlanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce uygulamaların 24 saat esasına göre devam edeceğini bildirdi. - KARS