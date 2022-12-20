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Sarıkamış'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Sarıkamış'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Sarıkamış'ta bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sarıkamış'ta bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı iş yerinde çalışan H.K. ile iş arkadaşı B.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada H.K. B.Y.'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kavgada ağır yaralanan B.Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilen B.Y. burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan B.Y.'yi bıçaklayan ve olay yerinden kaçan H.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kars 3. Sayfa Haberler

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