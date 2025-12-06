Haberler

Sarıkamış'ta askeriyeden hurda malzeme çalan 2 kişi tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, askeriyeden malzeme çalan iki kişi, taşıdıkları hurda malzemelerle birlikte yakalandı. Malzemelerin Sarıkamış 9. Tugay Komutanlığına ait olduğu belirlendi. Şahıslar, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

Sarıkamış'ta askeriyeden malzeme çalan 2 kişi malzemeleri araçla taşıdıkları sırada yakalandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından devriye görevi ifası esnasında İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan açık kasa kamyonetin kasasında hurda malzemelerin bulunduğunun görülmesi üzerine bahse konu araç hırsızlık şüphesi nedeniyle usulüne uygun şekilde durduruldu.

Araç sürücüsü A.K. ve ön yolcu mahallinde bulunan E.K. şahıslar olduğu ve araçta bulunan hurda malzemeler ile alakalı yapılan araştırma sonucunda malzemelerin Sarıkamış 9. Tugay Komutanlığına ait levazım depolarından çalındığı ortaya çıktı.

Polis olayla ilgili olarak A.K. ve E.K. gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece Kars T tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KARS

