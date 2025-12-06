Haberler

Sarıkamış'ta 15 yıl hapis cezası olan 1 kişi yakalandı

Sarıkamış'ta, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan Y.A., dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Sarıkamış'ta hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda İstasyon Mahallesi Tren Garı mevkiinde görülen ve dur ihtarında bulunulan şüpheli Y. A. Kaçmaya başladı. Bunun üzerine kovalamaca sonucu Y.A. Polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Y.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece daha önce hakkında Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunduğundan tutuklanarak Y.A Kars T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
