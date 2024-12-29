Sarıkamış şehitlerini 3.5 kilometrelik yol yürüyerek andılar

Bartın'da izciler, yaklaşık 3.5 kilometre yol yürüyerek Sarıkamış şehitlerini andı.

Türkiye İzci Federasyonu tarafından Sarıkamış Şehitleri anısına Bartın'da yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, yaklaşık 3.5 kilometre uzaklıktaki şehitliğe kadar sürdü. Yoğun güvenlik önlemleri arasında gerçekleşen programda izciler marşlar söyleyerek yürürken, anma yürüyüşüne izcilerin aileleri de katıldı. - BARTIN