Sarıgöl'de yaşlı bir adam ölü olarak bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşlı bir adam, evinin önünde ölü olarak bulundu.

Sarıgöl'ün Bereketli Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında 112 acil ihbar hattına bildirilen olayda Ali Barış (71) isimli şahsın evinin önünde hareketsiz olarak yattığı bilgisi alınmasının ardından olay yerine jandarma ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayene sonucu şahsın ölü olduğu tespit edildi. Yapılan muayene sonucu şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA