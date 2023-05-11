Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sarıgöl'de Trafik Haftası etkinlikleri

Sarıgöl'de Trafik Haftası etkinlikleri

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilçe merkezinde ve ana yollarda Trafik Haftası etkinliği gerçekleştirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilçe merkezinde ve ana yollarda Trafik Haftası etkinliği gerçekleştirdi.

Bu yıl 06-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'Karayolları Trafik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Sarıgöl ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerinde asılan bez afişlerle, kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerine, otobüs duraklarına, otogara trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşür ve afişler asıldı. Trafiğin yoğun olduğu bir kavşakta Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile üzerinde 'Bu yolda sana çok güveniyoruz', 'Yayalar kırmızı çizgimiz', 'Kemerim hep aklımda' yazılı broşürler sürücülere ve vatandaşlara dağıtılarak trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ortaklaşa düzenlenen Trafik Haftası etkinliklerinin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Haftası Hisarcık Sarıgöl Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title