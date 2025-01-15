Sarıgöl'de Sobadan Çıkan Yangın Evde Hasara Yol Açtı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen sobadan çıkan yangında ev küle dündü. Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı Dindarlı Mahallesinde saat 00.45 sıralarında çıktı. Ayşe Aldemir'e (71) ait tek katlı evde iddiaya göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yakın çevrede oturan Ayşe Aldemir'in kızı Ümmühan Aldemir'in (55) ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen Ayşe Aldemir, sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA