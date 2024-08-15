Manisa Sarıgöl'de bir markette çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan bir markette bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda markette büyük çapta zarar meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi üzerinde bulunan bir markette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, markette büyük çapta zarar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA