Üye Girişi
Haberler
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Yangın faciasında 9 kişi tutuklandı, işte elektrikçinin ifadesi

9 kişi tutuklandı, işte ortaya çıkan ilk ifade
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?

Sarıgöl'de Jandarma Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şüpheliyi Serbest Bıraktı

Sarıgöl'de Jandarma Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şüpheliyi Serbest Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli davranışları ile dikkat çeken iki şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi. 1 gram metamfetamin bulunan şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, şüpheli davranışlarıyla devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkatini çeken 2 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Sarıgöl'ün Bağlıca Mahallesi'nde 24 Ocak 2025 tarihinde saat 21.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli davranışlarıyla jandarma ekiplerinin dikkatini çeken D.Y. (26) ve İ.Y. (30) isimli şahısları durdurarak üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında şahısların birinin üzerinden 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli iki şahıs kan ve idrar örnekleri ile ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Muayene ücretleri değişti
img

Türkiye'de tüm ödeme sistemleri değişiyor
img

Erken seçim çağrılarının ardından CHP'den Yavaş'ı küstürmeyecek adım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın faciasında ölen Özüm'ün ablası otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Özüm'ün ablası cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Hırvatlar, pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'En büyük kozumuz' dediği yöntemi uygulamaya başladı

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Yolda bulup kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.