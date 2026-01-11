Haberler

Sarıgöl'de fırtına etkili oldu

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına, Dadağlı Mahallesi'nde pazaryerinin çatısının uçmasına ve elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu. Şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan kuvvetli fırtına, Dadağlı Mahallesi'nde maddi hasara yol açtı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına gündüz de etkili oldu. Edinilen bilgilere göre, fırtına nedeniyle mahallede bulunan pazaryerinin çatısı yerinden sökülerek uçtu. Aynı bölgede bazı PTT direkleri ile elektrik direklerinin de devrildiği öğrenildi.

Fırtınanın gece saatlerinde etkili olması, yaşanabilecek bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçerken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Sabah saatleri itibarıyla hasar tespit çalışmaları başlatılırken, devrilen direkler ve zarar gören alanlarda ilgili ekiplerin onarım çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MANİSA

