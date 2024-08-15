Manisa Sarıgöl'de bir markette çıkan yangın büyük hasara yol açtı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan bir markette çıkan yangın, kısa sürede tüm marketi sardı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken market ve içindeki malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde saat 19.00 sıralarında bir markette çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu.
Sarıgöl Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi üzerindeki bir markette saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede tüm marketi kaplayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşların sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği market yangınında yaralanan olmazken market ve içindeki malzemeler küle döndü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA