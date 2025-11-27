Sarıgöl'de Bacaya Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Sarıgöl'de bir evin bacasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı.

Sarıgöl'de Cumhuriyet Mahallesi Tatar Sokak'taki bir evin bacasından gelen sesleri duyan vatandaşlar, durumu Sarıgöl İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Bacada mahsur kaldığı belirlenen kedi için kısa sürede bölgeye gelen ekipler, dikkatli bir çalışma yürüttü.

İtfaiye personeli, bacanın içine sıkışan kediyi zarar vermeden çıkarmayı başararak doğaya yeniden saldı. Ekipler, benzer vakalarda vatandaşların zaman kaybetmeden itfaiyeye haber vermesinin önemine dikkat çekti. - MANİSA