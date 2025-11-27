Haberler

Sarıgöl'de Bacaya Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Sarıgöl'de Bacaya Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Güncelleme:
Sarıgöl'de bir evin bacasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı sonrası kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, dikkatli bir çalışma ile kediyi zarar vermeden kurtarıp doğaya saldı.

Sarıgöl'de bir evin bacasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı.

Sarıgöl'de Cumhuriyet Mahallesi Tatar Sokak'taki bir evin bacasından gelen sesleri duyan vatandaşlar, durumu Sarıgöl İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Bacada mahsur kaldığı belirlenen kedi için kısa sürede bölgeye gelen ekipler, dikkatli bir çalışma yürüttü.

İtfaiye personeli, bacanın içine sıkışan kediyi zarar vermeden çıkarmayı başararak doğaya yeniden saldı. Ekipler, benzer vakalarda vatandaşların zaman kaybetmeden itfaiyeye haber vermesinin önemine dikkat çekti. - MANİSA

