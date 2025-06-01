Sarıgöl'de Arkadaşlar Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Sarıgöl ilçe merkezinde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı masada yemek yedikleri öğrenilen H.B. ile A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, arkadaşı A.Ö. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan H.B, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alaşehir Cezaevi'ne gönderildi. - MANİSA