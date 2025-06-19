Sarıfakılar Kırsalında Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar mahallesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.

Sarıfakılar kırsalında alevlerle mücadele

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar kırsal mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme aracı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla da müdahale edilirken, ekiplerin sahada yoğun çalışması sürüyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDOĞAN - 3.Sayfa
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