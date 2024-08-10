Sarıçam Polisi Suça Geçit Vermedi
Adana Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir hafta içinde gerçekleştirdikleri uygulamalarla 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 3 şarjör ve 37 fişek ile birlikte bin 151 gram uyuşturucu, 31 uyuşturucu hap ve 11 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ayrıca 805 motosiklet sorgulandı ve 2 çalıntı motosiklet bulundu. 25 aranan şahıs da yakalandı.
Sarıçam polisi bir haftada yaptığı uygulamalar ile suça geçit vermedi.
Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarla 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 3 şarjör ve 37 fişek ele geçirdi. Öte yandan uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, bin 151 gram uyuşturucu, 31 uyuşturucu hap ve 11 kök Hint keneviri ele geçirdi. Aynı zamanda yapılan trafik denetlemelerinde 805 motosiklet sorgulanırken 2 çalıntı motosiklete el konuldu. Çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs ise yakalandı. - ADANA