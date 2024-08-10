Sarıçam Polisi Suça Geçit Vermedi

Sarıçam polisi bir haftada yaptığı uygulamalar ile suça geçit vermedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarla 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 3 şarjör ve 37 fişek ele geçirdi. Öte yandan uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, bin 151 gram uyuşturucu, 31 uyuşturucu hap ve 11 kök Hint keneviri ele geçirdi. Aynı zamanda yapılan trafik denetlemelerinde 805 motosiklet sorgulanırken 2 çalıntı motosiklete el konuldu. Çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs ise yakalandı. - ADANA