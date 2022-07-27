Saray polisinden uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri Kemalpaşa Mahallesi'nde A.T. isimli şüpheliye ait eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon yapılan evde gerçekleştirilen aramada 6 kök Hint keneviri olduğu değerlendirilen madde, alüminyum folyoya sarılı şekilde 3 adet içinde içerisinde Hint keneviri olduğu değerlendirilen madde, 3 adet cam pipo, 2 adet cam pipet, 9 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ve içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi.

Operasyon sırasında gözaltına alınan A.T. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ