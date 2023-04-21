Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Göksu ırmağı kenarından karayoluna çıkmak isteyen Mustafa Kemal Kırıklar idaresindeki römork üzerinde tomruklar bulunan traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Kemal Kırıklar ağır yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mustafa Kemal Kırıklar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN