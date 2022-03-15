KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Tosya-İskilip karayolu yolu Yapraklı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa