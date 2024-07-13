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Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Cemalpaşa Mahallesi Sülemiş Tepesi yolunda meydana geldi. 35 DA 3356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımı aşıp yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yardımıyla otomobilden çıkarılan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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