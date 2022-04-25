Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 1 hafif yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 1 hafif yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 1 hafif yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ekincik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (45) idaresindeki 37 ND 866 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada, A.Ç. hafif yaralandı. kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan A.Ç., farklı bir araçla hastaneye götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title