Şarampole yuvarlanan otomobil takla attı: 1 hafif yaralı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ekincik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (45) idaresindeki 37 ND 866 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada, A.Ç. hafif yaralandı. kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan A.Ç., farklı bir araçla hastaneye götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa