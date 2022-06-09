Şarampole yuvarlanan kamyondan atlayan sürücü yara almadan kurtuldu Hakkari'nin Çukurca ilçesine şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü kendini dışarı atarak yara almadan kurtuldu. Hakkari'nin Çukurca ilçesine şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü kendini dışarı atarak yara almadan kurtuldu. Edinen bilgiye göre kaza, Irak sınırında bulunan Üzümlü köyü civarında meydana geldi. Şentepe askeri üs bölgelerinde çalışma yapan özel bir şantiyeye ait yol kamyonet şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü kendisini araçtan dışarı atarak yara almadan kurtuldu. Takla atarak uçurumdan yuvarlanan kamyonet kullanılmaz hale gelirken, kaza anı şantiyede çalışan bir işçi tarafından anbean görüntülendi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şarampole yuvarlanan kamyondan atlayan sürücü yara almadan kurtuldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.