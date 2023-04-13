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Şarampole yuvarlanan araçtaki kadın yolcu hayatını kaybetti

Şarampole yuvarlanan araçtaki kadın yolcu hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Antalya'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Döşemealtı istikametine seyir halinde bulunan A.O.G (27) idaresindeki 07 AVT 260 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki şarampole savruldu. Ağaca çarparak durabilen araç hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki Aysel Çürük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü A.O.G ve C.Y., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Çürük'ün cenazesi morga kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Döşemealtı Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

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