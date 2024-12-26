Şarampole Uçan Otomobildeki Öğretim Görevlisi Yaralandı
Karabük'te kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü öğretim görevlisi Ömer A. yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Şarampole uçan otomobildeki öğretim görevlisi yaralandı
KARABÜK - Karabük'te kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza Öğlebeli Mahallesi Sanayi Caddesinde meydana geldi. Ömer A. idaresindeki 78 ABA 393 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 10 metre şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi olan yaralının Karabük Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenildi.