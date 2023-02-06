Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarampole kaçan aracı Nazilli Belediyesi kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Şarampole kaçan aracı Nazilli Belediyesi kurtardı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan Kuşçular Mahallesi'nde yoğun kar yağışı dolayısıyla şarampole kaçan araç ve sürücüsü Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan Kuşçular Mahallesi'nde yoğun kar yağışı dolayısıyla şarampole kaçan araç ve sürücüsü Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, durumu haber alır almaz bölgeye intikal eden Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla aracı şarampolden çıkardı. Olumsuz hava şartları nedeniyle zor anlar yaşansa da, aracı kurtulan sürücü Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Bölgeye intikal ederek sürücüye geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Tragger Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title