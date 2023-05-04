Şarampole girip devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole girip ardından ağaca çarpıp devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S., idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarındaki şarampole girdi ve ardından ağaca çarparak devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile E.S., E.U. ve A.U.'yu ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR