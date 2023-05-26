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Şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı

Şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E., idaresindeki 07 AHU 764 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü İ.E., ile birlikte R.Ç., S.İ. ve M.İ, yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Çay 3. Sayfa Haberler

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