Şarampole giren kamyonette 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan kamyonetin şarampole girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K., yönetimindeki 03 SC 766 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kamyonet ardından şarampoldeki tepelik alana çarparak durabildi. Kazada sürücü K.K. ile Y.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonetin kabininin parçalanması olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR