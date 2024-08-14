Şarampole düşen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şarampole düşen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Viranşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 JT 0236 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak 2 metrelik şarampole devrildi. Kazada Reşit Baskın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, yolda yeni bir kazanın olmaması için güvenlik önlemleri aldı. Kazada ölen Reşit Baskın'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA