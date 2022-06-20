Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı İnci köyü mevkiinde geri dönüşüm malzemelerini taşıyan tırın şarampole devrilmesi sonunu yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü Ayhan Özmen yaralandı.

Kaza Cizre-Silopi karayolunun 7 kilometresinde bulunan İnci köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Silopi'den Cizre'ye doğru yola çıkan Ayhan Özmen idaresindeki 06 GK 334 plakalı tır, Cizre'ye bağlı İnci köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen araçta sıkışan tır sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücüyü vatandaşların yardımı ile araçtan çıkardı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı tır sürücüsü ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özmen'in kaza haberini aldıktan sonra olay yerine koşan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren yaralı yakınlarını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa