Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y., idaresindeki 15 PS 415 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.Y., tedaviyi kabul etmezken, kazanın ardından devrilen tır vinç yardımıyla kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR