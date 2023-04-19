Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Kaplandede Dağı yakınlarında yaşandı. Ahmet E.'nin kullandığı 25 AB 074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsüyle birlikte Aynur F., Şeyma F. ve Mehmet A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa