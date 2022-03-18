EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mesutlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.K. idaresindeki 34 DZU 622 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü U.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü kamyon içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü U.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN