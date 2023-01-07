Şarampole devrilen kamyonum sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'da, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Kastamonu'da, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 37 DR 475 plakalı Karayolları Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğüne ait kamyon, Araç ilçe merkezine bir kilometre mesafede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde kamyondan yaralı olarak çıkarılan sürücü, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Tragger 3. Sayfa Haberler

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