Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Kayseri'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti. Kayseri'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Erciyes yolu üzerinde M.K.'nin kullandığı 38 AG 405 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.