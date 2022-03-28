Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Haberler

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Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı'na bağlı Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.D.'nin kullandığı 26 RR 369 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü N.D. ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. ile F.D. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Tepebaşı, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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