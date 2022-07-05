Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylara ulaşıldı - Haberler

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Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylara ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda yeni detaylara ulaşıldı.

Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda yeni detaylara ulaşıldı. İşadamı Erdal Acar'ın da gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin şüpheliler hakkında yeni ek gözaltı süresi alınırken, bazı ünlü isimlerin de ifade için emniyete çağırıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz Mayıs aynın 28'inde suç çetelerine ilişkin yürütülen soruşturmada, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda işadamı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 119 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

Liderliğini firari şüpheli İlyas (Alaattin) S.'nin yaptığı çeteye yönelik yürütülen soruşturmaya dair yeni ayrıntılara ulaşıldı. Şüpheliler hakkında yeni ek gözaltı süresi alınırken, bazı ünlü isimlerin de ifade için emniyete çağırıldığı belirtildi. Önceki gün Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ifade için çağırılan ünlü simalar arasında oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ile birlikte spor yorumcusu Sinan Engin'in bulunduğu öğrenildi. İfadeye çağrılalar arasında şarkıcı Aylin Coşkun'un da olduğu, ancak Coşkun'un ifadeye vermeye emniyete henüz gelmediği öğrenildi.

İfadesi alınan Şaşmaz, Petekkaya ve spor yorumcusu Engin'in emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün ayrıldıkları aktarıldı.

(Sadık Kahraman - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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