Sarallar operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi

İSTANBUL Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç ağına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçen silahlar ve malzemeler emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç şebekesine yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı.

İş insanı Erdal Acar'ın da "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonda, 30'u dün, 92'si de bu sabah olmak üzere tamamı adliyeye gönderilen zanlıların savcılık sorgusu sürerken, ruhsatsız tabancalar, şarjörler, av tüfekleri ve kalem şeklinde suikast silahı ile balistik yeleğin de aralarında olduğu malzemeler emniyette sergilendi. Sergilenenler arasında çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ile 900 bin dolar ve 413 bin avronun yanı sıra 46 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kılıç, 7 telsiz, kalem şeklinde 1 suikast silahı, 1 susturucu, bin mermi, 3 hançer ve 1 balistik yelek yer alıyor.