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Saraçhane'de Yollar Trafiğe Açıldı

Saraçhane'de Yollar Trafiğe Açıldı
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İstanbul Saraçhane'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kapatılan yollar, etkinliklerin sona ermesinin ardından tekrar araç trafiğine açıldı.

Saraçhane'de yollar trafiğe açıldı

İSTANBUL - İstanbul Saraçhane'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri kapsamında kapatılan yollar yeniden araç trafiğine açıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Saraçhane'de de tedbirler alınmıştı. Alınan tedbirler çerçevesinde Saraçhane'ye çıkan yollar trafiğe kapatılmıştı. Etkinlerin sona ermesinin ardından barikatlar kaldırılarak yol araç trafiğine açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÇÜRÜK - 3.Sayfa
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