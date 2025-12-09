Eski sevgilisinin ağır yaraladığı kadın, hastanede hayatını kaybetti

Ankara'da saplantılı olduğu iddia edilen eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Keçiören ilçesinin Yükseltepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Dün sabah işe gitmek için evinden çıkan Gülhan Taş (30) kendisine saplantılı olduğu öne sürülen M.S. (38) tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırıldığı sırada kalbi duran kadın, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülmüştü. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Gülhan Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli M.S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA