Üye Girişi
Haberler

Saplantılı Aşık Kendini Vurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da saplantılı olduğu kızın evine gelen genç, kızı evde bulamayınca kendini vurdu. Özel harekat polislerinin 3 saatlik ikna çabası yetersiz kaldı.

Elinde silah ile polise ecel terleri döktüren saplantılı aşık kendini vurdu

Özel harekat polislerinin 3 saatlik ikna çabası yetersiz kaldı

Antalya'da saplantılı olduğu kızın evine gelen genç, kızı evde bulamayınca kendini vurdu

ANTALYA - Antalya'da saplantılı olduğu kızın yaşadığı eve gelen ve kız arkadaşını evde bulamayınca sinirlenen gence elinde silahla apartman boşluğunda polis ekiplerine ecel terleri döktürdü. Özel harekat polislerinin 3 saatlik ikna çabalarına rağmen şahıs silahıyla kendisini vurdu.

Olay Antalya'nın Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3735 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşadıkları apartmanın merdiven boşluğunda silahlı bir kişinin dolandığını gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Mehmet Y.isimli şahsın saplantılı olduğu R.Ç'nin yaşadığı eve geldiğinde R.Ç.'yi evinde bulamayınca içeri giremediğinden dolayı apartman merdivenlerinde sinir krizine girdiği ve intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis özel harekat ve müzakereci polisler de sevk edildi.

Çelik yelek giyen polis ekipleri tarafından bina çevresinde ve çatılarda geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat ve müzakereci polis ekipleri içeriye girerek silahlı şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 3 saat boyunca telefonla arattıkları eski kız arkadaşı ve müzakereci polis ekiplerinin ikna çabalarının sonuçsuz kaldığı olayda Mehmet Y. tabanca ile göğüs bölgesinden kendini vurdu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ve durumu ağır olan Mehmet Y. ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Antalya Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sonuçlara nasıl bakılır? Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu? Feyyaz Uçar kimdir? Feyyaz Uçar kaç yaşında, nereli? Amedspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-İstanbulspor maçı şifresiz mi? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu mu? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı katılım endeksine uygun mu? AHES Gayrimenkul kaç lot veriyor? Hatayspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor-Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı?
title